Что стоит за романом Дранги и Муцениеце: прячет женатого любовника?

С недавних пор в свет стала выходить актриса Агата Муцениеце в обществе известного музыканта, аккордеониста Петра Дранги. Несмотря на то, что артисты не комментируют свои отношения, пара недвусмысленно демонстрирует, что между ними не просто дружба. Агата уже познакомила Петра с дочкой Мией, а тот, в свою очередь, ввел артистку в свою семью, представив родным.

Однако в близком окружении говорят, что отношения Муцениеце и Дранги - прикрытие. Якобы на самом деле у актрисы роман с влиятельным молодым мужчиной, который не свободен. Будто бы именно он подарил Агате дорогую иномарку и сумку, которая стоит несколько миллионов рублей. Однако своего избранника Муцениеце прячет даже от близкого круга, передает "КП". В кулуарах обсуждают, что пиар-роман на руку и Петру и Агате.

"Во-первых, отвести внимание от ее связи с несвободным мужчиной. Во-вторых, Дранга похож на молодого Павла Прилучного: так же красив и элегантен. Думаю, Агата не прочь пощекотать нервы бывшему мужу, который внимательно следит за ее личной жизнью, как и она - за его. Ну и в-третьих, говорят, у Петра Дранги серьезные продюсеры", - сообщил один из коллег актрисы.