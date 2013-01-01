Крушение рейса Баку-Грозный: как это было и что происходит сейчас

За пострадавшими россиянами в Казахстан вылетел борт МЧС. На месте падения самолёта Embraer близ города Актау продолжают работать спасатели. Согласно уточненным данным, выжили 32 человека. Все они уже доставлены в больницы. В общей сложности на борту находились 64 пассажира и 5 членов экипажа. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Последние две минуты полета самолета, который выполнял рейс номер 8243 по маршруту Баку - Грозный. Лайнер заходит на посадку в казахстанском аэропорту Актау. Он то набирает высоту, то устремляется вниз. Даже на земле люди поняли - в воздухе нештатная ситуация. Вот самолет сделал правый поворот. Летит прямо. Делает еще один правый вираж и, не выйдя из крена, начинает резкое снижение. Шасси выпущены, но вертикальная скорость явно велика для штатной посадки.

Машина буквально врезается в землю крылом. Вспыхивает топливо. Самолет разворачивает, и он переворачивается. В результате катастрофы крылья обломились. Фюзеляж разорвало на две части. После остановки, выжившие пассажиры начали сами выбираться из покореженного салона.

Самолет сесть в Грозном не смог. Был перенаправлен в Махачкалу. Где также совершить посадку не удалось из-за сильного тумана. Пилоты повели лайнер в казахстанский Актау и незадолго до приземления передали на землю код 7700, что означает аварийная или нештатная ситуация. По предварительной информации, во время полета самолёт угодил в стаю птиц и получил повреждения.

Кадры из салона. Слышны работа двигателей и сигнал пристегнуть ремни. Местами выпали кислородные маски. Люди очень напуганы. Бортпроводница через громкую связь просит пассажиров занять свои места. Кто-то кричит. Автор видео молится. Ему очень страшно.

По данным с радара можно судить, что полет самолета при приближении к Актау было очень нестабильным. Сообщается, что управление велось в режиме "директ мод". Это стандартный, не аварийный режим, когда пилоты, как говорится, летят на руках. Попасть с первого раза на взлетно-посадочную полосу пилоты не смогли. Сделали в воздухе восьмерку - несколько разворотов. И при новом заходе самолет разбился. Фюзеляж разломился посередине. Люди буквально вываливались из салона на ходу. Выжили в большинстве своем те, кто сидели ближе к хвосту.

Самолет производства бразильской компании Embraer, эксплуатантом которого являлась азербайджанская авиакомпания AZAL, упал в трех километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта города Актау. Все экстренные службы прибыли на место крушения оперативно, так как заранее были переведены в режим повышенной готовности.

Помогали спасать людей и сотрудники энергетической компании, которые рядом с аэропортом вели ремонт ЛЭП. Сначала не поняли, что происходит. Даже махали самолету. А когда увидели, что он упал, бросились на помощь.

Это двухмоторный среднемагистральный лайнер. Способен совершать перелеты дальностью более четырех тысяч километров на максимальной высоте 12,5 километра. Самолет, разбившийся в Казахстане, был введен в эксплуатацию в июле 2013 года. По меркам авиации - машина не старая. Была сразу передана азербайджанским авиалиниям. Вместимость салона - 106 человек в эконом-классе.

По предварительной информации, на борту находились 69 человек, из них пять человек экипажа. 42 гражданина азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Сообщается, что в результате катастрофы выжили 32 человека. 11 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных - двое детей. Россия и Азербайджан в помощь казахским коллегам отправили в регион своих медиков и оборудование.

В аэропорту вылета в Баку в связи с катастрофой и гибелью людей рабочие разбирают новогоднюю елку и убирают украшения. В стране завтра день траура. В пункте назначения - Грозном - в здании аэропорта сейчас развернут оперативный штаб, где родным и близким пассажиров рейса 8243 оказывают всю необходимую помощь.