Путин: Участники СНГ придерживаются близких подходов по ключевым проблемам

Подводя итоги года председательствования России в СНГ, Владимир Путин отметил быстрые темпы импортозамещения - они укрепляют суверенитет членов организации. А также рост товарооборота - более чем на 10 процентов.
Другие макроэкономические показатели тоже положительные. Увеличились промышленное производство и грузооборот. Рост ВВП выше, чем общемировой. А еще страны активно взаимодействуют, борясь с экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью.
Президент России поддержал идею создания при СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций. И пригласил коллег в Москву на Парад Победы в следующем году, подчеркнув, что народы наших стран опираются на общую историю и ценности.
Расширяется сотрудничество стран СНГ в валютно-финансовой сфере. Для обслуживания взаимных экономических операций все активнее используются собственные независимые валютные системы, платёжные системы и расчётные инструменты. Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между участниками Содружества превышает 85 процентов. Важно, что участники Содружества придерживаются близких или совпадающих подходов по ключевым глобальным и региональным проблемам, при этом все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН.