Путин: Участники СНГ придерживаются близких подходов по ключевым проблемам

Подводя итоги года председательствования России в СНГ, Владимир Путин отметил быстрые темпы импортозамещения - они укрепляют суверенитет членов организации. А также рост товарооборота - более чем на 10 процентов.

Другие макроэкономические показатели тоже положительные. Увеличились промышленное производство и грузооборот. Рост ВВП выше, чем общемировой. А еще страны активно взаимодействуют, борясь с экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью.

Президент России поддержал идею создания при СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций. И пригласил коллег в Москву на Парад Победы в следующем году, подчеркнув, что народы наших стран опираются на общую историю и ценности.