Сергей Собянин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку

Сергей Собянин, представляя в Мосгордуме отчет о работе столичного правительства за год, поблагодарил президента и парламент страны за поддержку.

"Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам", – сказал мэр Москвы.

Он добавил, что город ставит перед собой самые амбициозные задачи.

"Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами все получится. Спасибо, друзья", – заключил Собянин.

Как напомнил мэр, за прошедшее время успешно реализованы десятки проектов. Российская столица сегодня – это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира.