Президента Латвии Эдгар Ринкевич, его коллега из Финляндии Александр Стубб и премьер Эстонии Кристен Михал дали интервью, в котором заявили, что европейские члены НАТО не могут противостоять России без участия США и находятся на пределе возможностей в оказании военной помощи Украине.

"В настоящее время одна из проблем заключается не только в том, что многие страны не готовы предоставить Украине оружие, а скорее в том, что оборонная промышленность не в состоянии производить его на необходимом уровне. Мы помогаем Украине, чем можем, но во многих случаях мы уже находимся на пределе наших возможностей", - объяснил Ринкевич газете Independent.

Ранее страны НАТО договорились тратить на оборону не менее 2% ВВП. А недавно появилась информация, будто избранный президент США Дональд Трамп, считающий, что Европа мало вкладывается в обороноспособность НАТО, будет требовать увеличить траты до 3% ВВП.

Меж тем премьер-министр Польши Дональд Туск и вовсе заявил, что простые люди в государствах Запада утомлены конфликтом на Украине. Общество устало от военной помощи Киеву, о которой постоянно твердят власти их стран.