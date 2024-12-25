Пострадавших в крушении самолета в Актау россиян доставят в Москву

Спецборт Ил-76 МЧС России доставит в Москву российских граждан, пострадавших при крушении самолета Embraer 190 в Казахстане. Борт оснащен всем необходимым оборудованием для транспортировки пострадавших - современные специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволяют оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов во время полета.

Сопровождать пострадавших граждан будут врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и группа специалистов Минздрава России, передает РИА Новости.

Кроме того стало известно, что Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения самолета, сообщили в компании.

Напомним, крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло утром, 25 декабря. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

В Росавиации сообщили, что к крушению самолета могло привести столкновение со стаей птиц. По предварительной информации, из-за этого на борту возникла нештатная ситуация и командир воздушного судна принял решение "уйти" в Актау. По другим данным, на борту мог взорваться кислородный баллон.