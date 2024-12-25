Российское судно Ursa Major затонуло в результате теракта

Российское судно Ursa Major ("Белая медведица") в Средиземном море затонуло после террористической атаки. Такое заявление сделала компания-владелец корабля "Оборонлогистика".

"По показаниям членов экипажа судна 23 декабря 2024 года в 13.50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения", - приводит заявление пресс-службы компании РИА Новости.

Напомним, российский сухогруз Ursa Major ("Большая медведица") потерпел крушение в международных водах между Агиласом (Мурсия) и Ораном (Алжир). Затоплению предшествовал взрыв в машинном отделении. 14 членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахены. Двое моряков до сих пор числятся пропавшими без вести.

Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Оно направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января. "Большая Медведица" - грузовое судно, которому 15 лет, оно было построено в 2009 году.