Появились подробности свадьбы Анны Семенович

Анна Семенович вот уже на протяжении нескольких месяцев встречается с бизнесменом по имени Денис. Поначалу ходили слухи, будто артистка увела мужчину из семьи. Якобы женщина, называющая себя супругой Дениса, негативно высказывалась в адрес Анны Семенович. В свою очередь, артистка заявила, что к моменту начала их отношений Денис уже расстался с женой.

Сейчас страсти поутихли, а счастливая Анна регулярно посещает мероприятия в компании возлюбленного. Певица не скрывает, что у них с Денисом серьезные отношения, и свадьба не за горами. Причем влюбленные планируют расписаться уже в следующем году и даже знают заранее детали будущего события. Так, Семенович дала понять, что торжество будет камерным, а не грандиозным.

"Когда ты собираешь свадьбу из 300 человек — это работа, поэтому я не хочу на своей свадьбе быть еще и ведущей. Хочу свадьбу с очень близким кругом друзей, которых я люблю, узкий круг 50-60 человек самых самых, где-то за городом, в закрытом клубе, без пафоса, понтов, просто устроить красивую душевную свадьбу", - поделилась планами Анна Семенович.

После праздника для самых близких влюбленные намерены отправиться в свадебное путешествие. Певица призналась, что мечтает о совершенно приватном месте, например, на Мальдивах, где бы они с возлюбленным были только вдвоем, передает "Теленеделя".