Передача Украине доходов от замороженных российских активов противоречит всем нормам и правилам и может стать поводом для судебного преследования. Так в Кремле прокомментировали новость о том, что Киев накануне получил первый миллиард долларов из 50, обещанных "Группой семи".

Запад продолжает накачивать Украину деньгами и оружием, но это не особо помогает ВСУ на фронте. Главная проблема украинских войск - в нехватке людей. И вот в Раде уже предлагают упростить мобилизацию осужденных.

Репортаж Лилии Акиньшиной.