Мишустин: Россия занимает второе место по запасам пресной воды

Охрана и рациональное использование воды - стратегическая задача, которая влияет на экономику каждого региона. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства водных ресурсов.

По словам Дмитрия Кириллова, последние пять лет наблюдается позитивная тенденция по снижению загрязнения водных объектов.

Речь шла и о работе агентства в новых регионах. Там за два года расчистили 150 километров русел рек. Среди приоритетных направлений - оценить объемы потребления воды и возможность использования как подземных, так и поверхностных вод. А уже на основании этих данных составить стратегический план работ.