Мишустин: Россия занимает второе место по запасам пресной воды

Охрана и рациональное использование воды - стратегическая задача, которая влияет на экономику каждого региона. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального агентства водных ресурсов.
По словам Дмитрия Кириллова, последние пять лет наблюдается позитивная тенденция по снижению загрязнения водных объектов.
Речь шла и о работе агентства в новых регионах. Там за два года расчистили 150 километров русел рек. Среди приоритетных направлений - оценить объемы потребления воды и возможность использования как подземных, так и поверхностных вод. А уже на основании этих данных составить стратегический план работ.
"Россия занимает сейчас второе место по запасам пресной воды. И, конечно, необходимо сделать все для сохранения этого природного богатства. О работе в наших новых регионах. Очень важно внимательно отслеживать, как проводится ремонт и капитальное строительство необходимых гидротехнических сооружений и на реках, и на водохранилищах, чтобы в новых регионах был такой же доступ к водным ресурсам, как во всех регионах нашей большой страны", - отметил премьер.