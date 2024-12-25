Вице-премьер Казахстана назвал точное число погибших при крушении самолета в Актау

Казахстанские СМИ со ссылкой на вице-премьер Каната Бозумбаева назвали точное число погибших при крушении самолета Embraer 190 в Актау. По их данным, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек, сообщает РИА Новости.

По данным МЧС Казахстана, 29 пострадавших госпитализированы, среди них трое детей. 11 пострадавших — в тяжелом состоянии, приводят данные от Бозумбаева "Известия".

Напомним, крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло утром, 25 декабря. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

Самолет, разбившийся в Казахстане, был введен в эксплуатацию в июле 2013 года. По меркам авиации - машина не старая. Была сразу передана азербайджанским авиалиниям. Вместимость салона - 106 человек в эконом-классе.