Отец высказался о появлении Седоковой на похоронах Тиммы

16 декабря Анна Седокова, недавно оформившая развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, отметила день рождения. А утром 17 декабря она узнала о том, что бывший муж наложил на себя руки. В истерике артистка записала видеообращение, в котором попросила не беспокоить ее и не множить информацию, чтобы она в итоге не дошла до ее маленького сына Гектора, к которому Янис относился как к родному.

Затем стало известно, что певицу с нервным срывом увезли в больницу. С тех пор на связь Седокова не выходила. А меж тем стало известно, что спустя неделю после смерти Тиммы его тело так и не забрали из морга. Лишь сегодня, 25 января, Яниса транспортировали в Латвию, где он и обретет последнее пристанище. Будет ли присутствовать на похоронах Анна Седокова, пока неизвестно.

"Не думаю, что она настолько смелая. Прошу не беспокоить меня какое-то время, мне необходимо осознать все", - высказался на эту тему отец Яниса Райтис Тимма для Starhit.

Ранее Анна Седокова обновила свою официальную страничку в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она сменила аватар и загадочно написала: "Вы знаете мое имя, но не мою историю". Певицу в Сети многие пользователи ругают. Якобы по ее вине Янис Тимма решил добровольной уйти из жизни.