Ротару пришла в восторг от нового фото Пугачевой с дочкой

Сегодня, 25 декабря, католики по всему миру отмечают Рождество. Многие знаменитости, не исповедующие эту религию, все равно присоединись к поздравлениям или просто выложили в социальных сетях праздничные фотографии или видео. Например, молодой супруг Аллы Пугачевой, признанный иноагентом юморист Максим Галкин на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовал снимок, на котором запечатлены Алла Пугачева и ее младшая дочь Елизавета.

"Предновогоднее настроение", - коротко подписал публикацию артист.

На фотографии Примадонна с младшей наследницей облачены в похожие свитеры новогодней тематики и в идентичные клетчатые штаны. На обеих одинаковые тапочки, но разного цвета: на Алле - розовые, на Лизе - голубые. Дочь Пугачевой надела зеленую шапку с гирляндой, сама Примадонна предпочла белую. Родственниц сняли на заднем дворике, там же украсили и елку.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. Они обратили внимание, как хорошо выглядит Алла Пугачева, и как заметно подросла Елизавета. Интересно, что лайкнула фотографию и София Ротару, хотя в шоу-бизнесе ее с Примадонной считают главными соперницами.