Выжили 9 россиян, найден черный ящик: последние новости авиакатастрофы в Актау

При крушении самолета в Казахстане погибли семеро россиян, девять выжили, сообщил глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев. Кроме того, он уточнил, что трое членов экипажа разбившегося в Актау азербайджанского самолета выжили, двое погибли, передает ТАСС.

"По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Кыргызстана три человека, все трое выжили; из России — 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили, из Казахстана — шесть пассажиров. К сожалению, наши соотечественники погибли. Экипаж пять человек, из них два человека погибли, три выжили", - перечислил глава Минтранса Казахстана.

Также на месте катастрофы найден черный ящик.

Напомним, крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, произошло утром, 25 декабря. Борт должен был приземлиться в Грозном, но затем "ушел" на запасной аэродром в Актау. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что самолет пытался набрать высоту, но потом резко изменил траекторию и начал падать.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Актау.