Собянин поблагодарил иностранных дипломатов за совместную работу

Сергей Собянин встретился с представителями аккредитованного в столице дипломатического корпуса и рассказал о важных направлениях развития Москвы.

Мэр отметил, что столичная экономика, несмотря на санкции и специальную военную операцию, продолжает расти. В этом году, по оценкам международных экспертов, столица заняла первое место по доступности общественного транспорта. В мегаполисе возводят десятки миллионы квадратных метров жилья, офисов и промышленных объектов. Важным направлением является и благоустройство. В этой сфере Москва также занимает лидирующие позиции среди мировых мегаполисов.

Собянин: Дорогие друзья, хотел высказать вам слова искренней признательности за сотрудничество с нашей страной, с нашим городом, за те проекты, которые мы вместе с вами реализуем. Должен сказать, что Москва открыта и радушна для всех своих друзей. Желаю вам счастья, здоровья, успехов в наступающем Новом году. Вам, вашим семьям и в вашем лице вашим странам - добра, мира и благополучия.

Владимир Павинский, временный поверенный исполняющий обязанности главы представительства ООН в России: Москва - лидер повестки устойчивого развития среди российских городов. Российская столица достигла стопроцентных показателей по таким целям, как качественное образование, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, борьба с изменением климата, гендерное равенство. У команды ООН, работающей в России, давно сложились добрые, партнерские связи с правительством Москвы.