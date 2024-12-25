"Асма умирает": неутешительные новости о больной раком жене Башара Асада

Асма Асад прибыла в Москву лечиться от рака крови несколько недель назад. Теперь же в близком кругу супруги бывшего президента Сирии Башара Асада муссируются неутешительные новости. Говорят, врачи оценивают шансы на спасение Асмы 50 на 50. У женщины острый миелоидный лейкоз, она лечится от него минимум с мая.

"Асма умирает", - констатировал один источник из приближенных Асада газете The Telegraph.

Жену Башара Асада даже изолировали из-за лейкемии. Медики боятся, что ослабленный организм женщины может подхватить какую-нибудь инфекцию. Асме Асад запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, однако в Москве за ней некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. Говорят, мужчина тяжело переживает болезнь дочери.

Напомним, о том, что Асме Асад диагностировали лейкемию, канцелярия президента Сирии сообщила в мае. В 2018 году первая леди Сирии проходила лечение от рака груди, в 2019 году было объявлено, что она идет на поправку.