Дочь Анны Ковальчук оказалась в инвалидном кресле

У звезды сериала "Тайны следствия" Анны Ковальчук двое детей: старшая дочь Злата и сын Добрыня. Старшая наследница начала сниматься в кино, когда еще находилась в животе у матери. Более того, актрису увезли в роддом прямо со съемочной площадки. Однако сама Злата предпочла с кинематографом свою жизнь напрямую не связывать.

Девушка занимается собственным бизнесом - она производит вкусные и полезные экокаши. Кроме того, Злата получила юридическое образование, а в свободное время занимается конным спортом. Кстати, говорят, именно во время своего любимого хобби дочь Анны Ковальчук и получила травму. Теперь Злата передвигается на инвалидной коляске, сообщает "КП".

Изредка дочь и мать все же снимаются вместе. Злата играет дочь героини Анны. Причем, отметила в недавнем интервью наследница Ковальчук, она вынуждена демонстрировать свою полную противоположность: если по ходу сюжета у матери и дочери возникают ссоры, дочь показывает капризный характер, то в жизни, уверяет Злата, у нее с родительницей нет ни единого повода для недопониманий.