Анна Седокова объявилась после исчезновения

17 декабря добровольно ушел из жизни латвийский баскетболист Янис Тимма, с которым в начале месяца популярная певица Анна Седокова оформила развод. Ходят слухи, что спортсмен так и не смирился с расставанием с артисткой. Узнавшая о трагедии Седокова с нервным срывом была госпитализирована.

Однако спустя более недели исчезновения исполнительница вышла на связь. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анна опубликовала обращение. Для начала она поблагодарила всех, кто ее поддерживал. При этом Седокова отметила, что все еще находится в больнице, потому что "пока не получается жить, ка раньше".

Далее Анна обратилась к журналистам, призвав их тщательнее выбирать источники информации. По словам артистки, "настоящие друзья" скорбят и приносят соболезнования матери Яниса Тиммы, а не раздают интервью.

Затем Седокова сообщила, что вместе с бывшими свекровью и золовкой занимается организацией прощания с Тиммой.

"Я скорблю, мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда тебя не увижу. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе", - обратилась к покойному экс-супругу Анна Седокова.