В Великобритании решили скрыть празднование Рождества

Культура отмены, говорили они. Доотменялись. В Британии почти отменили Рождество. Дома отмечать - пожалуйста. Но публичные упоминания праздника – нет. Это такое толерантное отношение к тем, кто Рождество не признаёт.

В Лондоне торговцам просто запретили упоминать Рождество. Просто праздничная, просто зимняя ярмарка. Зато весёлые ребята нестандартной ориентации свою идеологию в праздничные дни демонстрируют на каждом углу. Им можно. Не только в Лондоне - в Берлине, Мюнхене главными героями ярмарок стали сексуальные меньшинства. Признанное в России экстремистским и попавшее под запрет ЛГБТ*-движение, в Германии празднует вовсю не первый год.

А где рождественские вертепы, запах хвои, песни к празднику? Забудьте. Всё это в прошлом. В католической Литве Рождество пока не отменяли. Но что-то отменить ведь надо? Жертвой литовского национализма стал балет "Щелкунчик". Нельзя литовцам слушать русскую музыку. Ну и что, что Чайковский? Ну и что, что мировой шедевр? Даже американская "Нью-Йорк Таймс" подивилась такой прыти грозных литовский парней.

Ватикан пока держится, Папа призывает к миру, где правят добро и справедливость. Но, видимо, это уже какое-то новое добро. Новая справедливость, которая позволяет утилизировать Рождество и Щелкунчика.

Мир, в котором в действительности всё не так, как на самом деле.

*движение, признанное экстремистским и запрещенное в России