Депутат Госдумы Делягин ответил, готов ли Запад к поиску компромиссов с Россией

Готов ли Дональд Трамп к полноценным переговорам с Россией или все его заявления - лишь популизм? С какой целью администрация Джо Байдена пытается успеть в оставшиеся ей дни провести ещё несколько решений по санкциям? А также - будет ли новый глава Белого Дома по-прежнему делать ставку на нынешних руководителей киевского режима или постарается заменить их?

В программе "События. 25-й час" депутат Госдумы Михаил Делягин ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Компромисс в западном понимании: Россия должна быть возвращена в состояние 90-х годов. Причем, начала, а не конца. Она должна полностью контролироваться Западом. И этой территории можно оставить ресурсы Восточной Сибири, иначе они достанутся Китаю. Вот это компромисс, который находится в головах у американцев", - рассказал он.

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