Информация о ходе СВО. Еще один населенный пункт в ДНР перешел под полный контроль российских военных. В результате решительного наступления подразделений группировки "Центр" от неонацистов освобождено село Новый Труд. Точно в цель бьют экипажи ЗРК "Стрела" и "Бук".

Под их круглосуточным контролем небо Донбасса. Одинаково эффективно зенитчики сбивают как пилотируемую авиацию ВСУ, так и ударные дроны. Наши подразделения на левом берегу Днепра надежно прикрывают расчеты ЗРПК "Тунгуска-М". Вражеские цели обнаруживают на расстоянии 20 километров. В основном, это беспилотники, которые ведут разведку и корректируют артиллерийский огонь неприятеля.

Сегодня - в День войсковой противовоздушной обороны - наше военное ведомство опубликовало кадры награждения отличившихся прямо на передовой. Им вручили медали "Участнику СВО". Сразу после церемонии военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.

Уверенно теснят врага и наши военные в курском приграничье. Сокрушительные удары по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ наносят артиллеристы. Получив координаты цели от пехоты, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" накрыли противника залповым огнем. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили - поставленная задача успешно выполнена.