Эвакуировал пострадавших: новые подвиги российских военных в зоне СВО

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Дмитрий Сороковой спас сослуживцев, получивших ранения в результате артобстрела ВСУ. Находясь под плотным огнём противника, он эвакуировал пострадавших в укрытие и оказал им первую медицинскую помощь. Ночью, несмотря на атаки вражеских дронов и миномётный обстрел, Дмитрий вынес на себе ещё двух тяжелораненых бойцов в безопасный район.

Рядовой Никита Макаров, находясь на наблюдательном посту, обнаружил вражеский дрон-камикадзе и сбил его из стрелкового оружия. А затем выдвинулся к месту падения беспилотника и, рискуя жизнью, обезвредил взрывное устройство, закреплённое на нём, не допустив потерь среди личного состава подразделения.