Михаил Боярский отметит 75-летие на сцене родного театра

Сегодня отмечает день рождения Михаил Боярский - один из самых популярных российских актеров театра и кино. Спектакли с его участием всегда собирают аншлаг. А роли обязательно запоминающиеся. Всю свою жизнь Боярский служит в театре имени Ленсовета. На сцене встречает он и свой 75-летний юбилей.

Это премьера сезона в театре имени Ленсовета, в котором уже более полувека служит Михаил Боярский - бессмертные "Ромео и Джульетта". У актера небольшая роль - герцога Веронского. Главных героев играют выпускники Санкт-Петербургского института кино и телевидения этого года. Михаил Сергеевич признался: работа с молодыми актерами приносит незабываемые ощущения.

"Они очень энергичные, мобильные, хорошо воспитаны, любят свою профессию, самоотдача удивительная у них. Так что я зарядился от них очень серьёзно", - сказал Михаил Боярский.

Его самого после окончания театрального вуза в 1972-м не брали ни в одну труппу Ленинграда. И это несмотря на его знаменитую творческую династию - отец, мать и дядя - все были актерами. Удача улыбнулась Михаилу Боярскому лишь в театре имени Ленсовета:

"Театр был поющий, и я именно попал туда, хотя меня даже не брали в театр музыкальной комедии. Я спел несколько арий опереточных, мне Миша говорил - вылечишь голос, приходи. К счастью, я этого не сделал, как он был сиплый, так и остался".

Именно уникальный тембр с хрипотцой, который не спутаешь ни с каким другим, принес его обладателю всесоюзную знаменитость. Актер полюбился зрителям после выхода фильма "Три мушкетера" в 1978 году. А ведь в роли Д'Артатьяна режиссер изначально видел ни много ни мало Владимира Высоцкого, просто он был занят в других съемках. Потом утверждали Александра Абдулова - тот идеально подходил внешне, но не пел. Когда на пробах одну из песен будущего фильма исполнил Михаил Боярский, все было решено.

Дважды француз советского кино – Д'Артаньян и Шевалье Де Брильи. Жгучий итальянский тенор из "Соломенной шляпки", страстный испанец Теодоро из "Собаки на сене". Американский гангстер из "Человека с бульвара Капуцинов". Все это роли с запоминающимися музыкальными партиями в исполнении Михаила Боярского. Их до сих пор знает наизусть вся страна.

А еще он телеведущий, исполнитель всенародно любимых шлягеров "Все пройдет", "Городские цветы", "Большая медведица" и, конечно же, "Зеленоглазое такси".

Сегодня он почти не снимается в кино - современные сценарии Михаилу Сергеевичу нравятся редко. Теперь все свое свободное время старается посвящать родным. У Боярского замечательная семья - любящая супруга, с которой вместе уже полвека. Двое детей и уже четверо внуков.

Свой 75-й день рождения он встречает на сцене родного театра. Но недавно в одном из интервью объявил о завершении карьеры. Зрители не хотят в это верить. Михаил Боярский - это целая эпоха, она не может вот так просто завершиться.