Силы ПВО сбили за ночь пять дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории. Пять украинских беспилотников сбито над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожен над территорией Воронежской области. Еще один украинский дрон сбит над Белгородской областью, три БПЛА - над территорией Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил в Telegram, что минувшей ночью отражена атака дронов на регион. По его данным, обломки одного беспилотника упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не вызвав возгорания. Гражданские и военные объекты не повреждены, пострадавших нет.