"Оборонлогистика": Ursa Major затонула из-за теракта

Российское судно Ursa Major затонуло в результате теракта. Об этом заявили в компании-владельце сухогруза. По данным "Оборонлогистики", после трех взрывов по правому борту судна была обнаружена пробоина 50 на 50 сантиметров.

Как в пресс-службе компании, пробоину заметили во время внешнего аварийного осмотра судна, после того, как была объявлена тревога. Отверстие находилось примерно в 15-30 сантиметрах над уровнем воды. Края пробоины были рваные и направлены внутрь судна, палубу усыпали осколки.

Ursa Major ("Большая Медведица") затонула 24 декабря в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Судно шло из Санкт-Петербурга во Владивосток, груз - портовые краны весом 380 тонн каждый и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов. На борту находились 16 членов экипажа. Четырнадцать моряков удалось спасти, еще двое пропали без вести. По версии "Оборонлогистики", речь идет о теракте, передает РИА Новости.