Собянин подвел итоги благоустройства на северо-западе Москвы

О благоустройстве на северо-западе Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. Так, продолжают приводить в порядок набережные вдоль Сходненского канала.

В этом году облагородили территорию от Восточного моста до стадиона "Тушино". Там появились игровые комплексы и большая зона для занятий спортом. А у воды оборудовали променад с деревянным настилом. Работы прошли и на левом берегу - от западного моста до канала имени Москвы.

А в районе Щукино благоустроили жилой микрорайон, расположенный возле станции метро. Обновили сквер "Юность" и несколько детских площадок. В Митине в 8 микрорайоне привели в порядок бульварную зону.