Российские склады переполнены машинами из Китая: хватит уже до апреля

Склады в России переполнены китайскими машинами. Стоки брендов из КНР сейчас составляют 200-250 тысяч единиц.

О затоваривании складов машинами из Китая пишет "Коммерсантъ". Опрошенные газетой эксперты полагают, что поставщики ожидали увеличение спроса на фоне повышения утильсбора, тогда как спрос перед Новым годом наоборот снизился.

По мнению главреда журнала "За рулем" Максима Кадакова, китайские производители недооценили повышение ключевой ставки в России. Автоэкспорт Олег Моисеев полагает, что планы по поставкам изначально были завышены.

Сейчас на складах хранится около 360 тысяч машин. Распродать их удастся в лучшем случае к апрелю-маю, отмечает Ъ.

При этом эксперты уверены, что, несмотря на затоваривание складов, цены на машины не снизятся из-за удорожания кредитов. Стоимость китайского автопрома может даже вырасти на фоне ослабления рубля и индексации пошлин.