Врачи оценили как тяжелое состояние эвакуированных из Актау россиян

Выжившие в катастрофе самолета в казахстанском Актау россияне находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" МЧС России Виктор Белинский.

По словам медика, все пострадавшие россияне находятся на борту Ил-76. Состояние их тяжелое, но они транспортабельны. Они получат всю необходимую помощь во время эвакуации в Москву. Ранее сообщалось, что самолет МЧС России вылетел из Актау в Москву. Он доставит на лечение в столицу девять россиян, пострадавших в авиакатастрофе, среди них один ребенок, передает ТАСС.

Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines рейсом из Баку в Грозный потерпел крушение накануне. Самолет рухнул вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, в том числе граждане России. Выжили 29 человек.