ФСБ предотвратила серию терактов против высокопоставленных военных

ФСБ о предотвращении серии терактов против участвующих в военной операции высокопоставленных офицеров Минобороны и членов их семей.

Задержаны четверо россиян.

Как рассказали в ФСБ, украинские спецслужбы планировали дистанционно взорвать бомбу, заложенную их агентом под автомобиль одного из руководителей Минобороны. Бомбы для убийств высокопоставленных военных были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами.

Также в ФСБ сообщили, что один из задержанных собирал для Киева данные о местах жительства семей высокопоставленных военных.