Российские военные завершают операцию по разгрому неонацистов в Курахове - одном из главных укрепрайонов ВСУ. Поступают сообщения, что силы противника остались только в промзоне. Жилые районы - под контролем нашей армии. Также мощный прорыв - к западу от Угледара. Российские бойцы берут в окружение группировку националистов в Великой Новосёлке. Успехи и в пригородах Красноармейска. Освобождены несколько сёл.

Окраина поселка Лозовое. Лесополоса на северном фланге Красноармейска. Еще сутки назад это были позиции ВСУ. К утру от мощного замаскированного укрепрайона остались только сожженные танки, сотни стреляных гильз и разбитые окопы и блиндажи.

Эта операция по прорыву линии обороны на Красноармейском участке готовилась тщательно. Военные смогли незаметно подтянуть на передний край тяжелые огнеметы и выпустить по бандеровцам весь "пакет". После этой атаки сопротивление на подступах к Лозовому противник уже не оказывал.

Когда рассвело, штурмовые группы ворвались в сам поселок. Выбили остатки бандеровцев. И развернули российский триколор. Кстати, и на южных флангах Красноармейска тоже все не радостно. Российские штурмовики освободили Новооленовку. А в эти минуты забирают последние окопы под Елизаветовкой.

Сидеть осталось недолго. Как, впрочем, и в Курахово. Единственный объект, который сегодня контролирует ВСУ в городе, это местная ТЭС. Российские бойцы стягивают в этот квадрат резервы и готовятся к главному штурму.

Пока украинские генералы ломали головы, как удержать Курахово, ВСУ получили удар под дых, на самом, казалось бы, стабильном направлении. Сутки назад под прикрытием систем ПВО российские штурмовики просочились на окраины Херсона. ВСУ пытаются выбить их дронами. Но беспилотники успешно нейтрализуют зенитчики.

В Курском приграничье батареи "Градов" нанесли мощный удар по националистам вблизи поселков Леонидовка и Куриловка. Отступая, бандеровцы минируют все, что попадается под руку. Вот, например, в Плехово, десантники нашли нашпигованные тротилом и гранатами детские игрушки и школьные принадлежности. Фугасы были спрятаны в рюкзаке и плюшевом хомячке.