На месте авиакатастрофы в Казахстане продолжается разбор обломков

В Москве ждут спецборт МЧС с россиянами, которые пострадали при крушении самолёта в Казахстане. Спасены 9 наших соотечественников. На Родине им окажут высококвалифицированную медицинскую помощь. А всего в авиакатастрофе выжили 29 человек, которые в момент удара находились в хвосте самолёта. Жертв 38. Большинство - граждане Азербайджана. На месте крушения найден бортовой самописец, он, по предварительной информации, пригоден для расшифровки.

Всю ночь российские медики работали с соотечественниками в больницах города Актау в Казахстане. Готовили к дальнейшей транспортировке в Москву. В результате авиакатастрофы выжили девять россиян из шестнадцати, находившихся на борту. Забрать решили всех, несмотря на то, что состояние троих оценили как крайне тяжёлое. На борту специального воздушного судна МЧС есть всё необходимое оборудования для таких пациентов.

Перелёт из Актау в Москву прошёл успешно. Состояние пострадавших не ухудшилось. На месте крушения лайнера "Эмбраер", выполнявшего рейс 8243 по маршруту Баку – Грозный, продолжается работа по разбору и классификации обломков. Эксперты изучают все повреждения лайнера.

Самолёт "Эмбраер" сделан в Бразилии. Сообщается, что Центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий этой страны находится в контакте с казахстанскими коллегами. Готовы оказать необходимую техническую помощь. Так как самолёт принадлежал азербайджанской авиакомпании, в Казахстан прибыли следователи и из Баку.

На месте крушения уже обнаружен речевой бортовой самописец. Также появилась якобы расшифровка, как утверждается, общения пилотов с вышкой Грозного при заходе на посадку, из которой следует, что приземлению мешал сильный туман.

Согласно расшифровке, экипаж сообщил о столкновении с птицами и возникшими проблемами с управлением. В Махачкале тоже погода была плохая. Самолёт, получивший повреждения, ушёл за облака и отправился в Актау, где при подходе к аэропорту, судя по данным радара, полёт стал очень нестабильным. При втором заходе на посадку с высокой вертикальной скоростью и правым креном лайнер разбился. Из 67 человек, находящихся на борту, 38 погибли.