Российские министры исполнят мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"

До празднования Нового года остаются считанные дни - наступает пора исполнения заветных мечтаний. В этом поможет Всероссийская акция "Ёлка желаний".

Сразу 7 открыток с новогоднего дерева снял министр спорта, глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв. Он исполнит всё, что загадали дети, в том числе поможет 9-летней Василисе из Москвы и 14-летней Валерии из Нижнего Новгорода встретиться с чемпионками мира по художественной гимнастике сёстрами Авериными и с серебряным призёром Олимпийских игр Александрой Игнатовой.

Вице-премьер Татьяна Голикова откликнулась на просьбу 12-летней Кристины из Воронежской области и подарит девочке скрипку. Глава МЧС Александр Куренков поможет 9-летнему Диме из Санкт-Петербурга побывать в роли пилота вертолёта, и подарит ещё двоим мальчикам игрушечную пожарную машину и палатку для кемпинга.

В акции также приняли участие министр юстиции Константин Чуйченко, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.