Агентство NASA показало "космическую елку"

О приближающемся празднике в эти дни напоминает даже сама Вселенная. Агентство NASA опубликовало фото, пожалуй, самой большой новогодней елки в истории.

Так, проявив немного фантазии, можно назвать звездное скопление, своими очертаниями схожее с главным символом наступающего торжества. Как отмечают специалисты, "космическая елка" находится в галактике Млечный путь на расстоянии двух с половиной тысяч световых лет от Земли и состоит из совсем юных по меркам мироздания звезд.

Их возраст в тысячи раз меньше, чем у нашего Солнца. Чтобы получить такое праздничное изображение, ученым пришлось объединить данные рентгеновской обсерватории NASA в Алабаме с оптическими фото телескопа в Аризоне.