Российские войска, благодаря грамотным и профессиональным действиям командования, вошли в Загрызово в Харьковской области. Части ВСУ в этом населенном пункте обескровлены, важные опорные пункты украинских боевиков взяты под контроль ВС России, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По данным эксперта, потерявшие боеспособность подразделения ВСУ вынуждены оттягивать свои силы, чтобы восполнить потери. Укомплектованность личным составом украинских подразделений на некоторых участках фронта упала ниже 50% - из-за чего возникают бреши в обороне, которыми и воспользовались российские штурмовики, передает РИА Новости.

Днем ранее стало известно, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ДНР и Харьковской области - в том числе у Загрызово. По данным Минобороны, потери противника составили до 400 военнослужащих.