"Гибель неизбежна": Стали известны детали трагедии на Ursa Major

Экипаж российского судна Ursa Major до последнего боролся за корабль. Моряки пытались локализовать повреждения. Капитан принял решение об эвакуации экипажа, когда резко увеличился крен на правый борт и деферент на корму и стало ясно, что гибель судна неминуема, сообщили в компании "Оборонлогистика".

По данным пресс-службы, был подан сигнал бедствия. В 15.10 экипаж в составе 14 человек отошел от судна в спасательной шлюпке. Два члена экипажа не были найдены. По данным "Оборонлогистики", против Ursa Major была совершена террористическая атака. Как утверждают члены экипажа, 23 декабря в 13.50 мск произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части. В результате судно получило резкий крен на правый борт.

Ursa Major затонула в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. 14 членов экипажа были доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад, оно направлялось в порт Владивосток, передает РИА Новости.