Мэр Ирбита снял новогодние костюмы с Ленина и Екатерины II

Идея мэра Ирбита Свердловской области нарядить в новогодние костюмы памятники Владимиру Ленину и Екатерине II не нашла поддержки у горожан. Властям пришлось снимать костюмы Деда Мороза и Снегурочки с вождя мировой революции и императрицы.

Местные власти предполагали, что наряды исторических личностей придадут новогоднего настроя горожанам. Однако ирбитчане сочли, что подобное вольное обращение с монументами оскорбляет историческую память.

Горожане раскритиковали наряды в социальных сетях. Мэру Ирбита пришлось извиняться: в администрации заверили, что ни в коем случае не хотели оскорбить чувства жителей Ирбита. Мэр все же не удержался и посоветовал своим землякам хотя бы перед Новым годом быть добрее.