Спецрейс МЧС с выжившими в крушении в Актау прибыл в Москву

Десятки машин скорой помощи прибыли в подмосковный аэропорт Жуковский. Они встречали спецборт Ил-76 МЧС России, который доставил на лечение в Москву выживших в крушении в Актау россиян.

В 10:25 мск самолет приземлился в аэропорту Жуковского. На территорию аэропорта для организации транспортировки пострадавших прибыли машины медицины катастроф, реанимобили, а также автомобили ГИБДД, передает ТАСС.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines рейсом из Баку в Грозный потерпел крушение накануне. Самолет рухнул вблизи казахстанского города Актау. В катастрофе выжили 29 человек, девять из них – граждане России.