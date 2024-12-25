Гадалок и астрологов запретили приглашать на телевидение в Египте

Государственным телеканалам, радиостанциям и сайтам в Египте запретили приглашать гадалок и астрологов. Соответствующюю директиву издала египетская национальная организация телерадиовещания.

Глава организации Ахмед аль-Муслимани призвал СМИ "прогнозировать будущее региона и мира научным мышлением и путем обращения к экспертам, академикам и в целом интеллектуалам".

Он напомнил средствам массовой информации, что их долг заключается в борьбе с невежеством, а также в прославлении науки и укреплении логики.

Также журналистов призвали не распространять мифы об астрологах и колдунах, какими бы известными они ни были.