"Путь в никуда": Лавров оценил идею перемирия на Украине

Москву не могут устроить пустые разговоры об урегулировании и необходимости придумать некое перемирие. Это путь в никуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что Москве нужны окончательные юридические договоренности. Они должны зафиксировать все условия обеспечения безопасности России и законные интересы безопасности ее соседей, сказал глава российской дипломатии в интервью российским и зарубежным СМИ.

Глава МИД России указал, что договоренности должны прежде всего касаться первопричин украинского кризиса. Это, во-первых, нарушение обязательств Запада не продвигать НАТО на восток. Вторая первопричина - это расистские действия киевского режима после госпереворота, когда официально было провозглашено истребление всего русского и запрет канонической Украинской православной церкви, приводит слова Лаврова РИА Новости.