Песков отказался гадать о причинах авиакатастрофы в Актау

В Кремле предложили дождаться итогов расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный.

"До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы этого делать не можем", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились различные версии причин авиакатастрофы. Одну из них опроверг спикер сената Казахстана. По словам Маулена Ашимбаева, версия об обстреле самолета — это спекуляции.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. Борт рухнул вблизи казахстанского города Актау. Выжили 29 человек.