Сергей Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

В Москве сегодня открылся мост, Который связал Филёвскую и Мнёвниковскую поймы. Конструкцию возвели в створе улицы Мясищева. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях, объект построили на четыре месяца раньше срока. Какие новые маршруты теперь появится у водителей и пешеходов?

Над Москвой-рекой появился еще один мост. Там, где было особенно важно соединить два берега. Об этом в своем блоге сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

"Теперь ещё проще добраться в районы Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники, где живут порядка 300 тысяч человек и расположится будущий Национальный космический центр. Построили объект на четыре месяца раньше срока, работы велись без приостановки движения речного транспорта. Новый мост длиной 231 м с двумя полосами движения в каждом направлении и тротуарами для пешеходов соединил улицу Мясищева с проектируемым проездом №1166 в Мнёвниковской пойме".

Строительство моста началось четыре года назад. Работы велись без приостановки движения речного транспорта так называемым методом надвижки. На этот раз не совсем обычной.

"С одной стороны мы ехали вверх, а с другой стороны ехали вниз. То есть мосты как бы идут по хорошему уклону. И чтобы не упустить, определенные мероприятия проводились, чтобы все было хорошо. Замкнулись четко, все вышло, мост получился красивый", - рассказал Дмитрий Царёв, руководитель проекта компании генерального подрядчика.

При этом надвижку делали сразу с полностью готовыми верхними конструкциями - пилонами и раскосами. Это, конечно, усложнило работу, но зато существенно сократило время.

"Для меня самое сложное было - это русловые опоры, вторая и третья. Они находятся прямо в Москва-реке. Соответственно, чтобы их соорудить, нам пришлось отбивать полуостровки шпунтовым ограждением для устройства опоры", - пояснил Николай Раевский, начальник участка компании генерального подрядчика.

Еще один нюанс - рядом жилая застройка. Поэтому маневрировали максимально аккуратно.

"Мост через Москву-реку соединит два округа. Северо-Западный, район Хорошево-Мневники. И Западный, район Филевский парк", - отметил Василий Десятков, руководитель Департамента строительства транспортной инфраструктуры Москвы.

Местные жители успели оценить мост еще до его открытия. Удобней и пешеходам. Ведь теперь жителям Филевского парка рукой подать до станции "Мнёвники" Большой кольцевой линии.

Не только функциональный, но еще и красивый. Особенно эффектно мост смотрится в вечернее время, когда загорается архитектурно-художественная подсветка.