Сегодня в Мосгордуме подвели итоги года. В сентябре прошли выборы восьмого созыва. Депутатский корпус обновился более чем на половину. Появилось 25 новых депутатов. Было рассмотрено 16 законов.

Накануне в Мосгордуме прошло заключительное заседание осенней сессии. Депутаты заслушали отчёт мэра Москвы о деятельности правительства. Доклад Сергея Собянина обсуждают и сегодня.

Как заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, фактически был представлен стратегический план развития Москвы до 2040 года по всем направлениям. В том числе и реновации.

"Мэр сказал, что программа реновации станет по факту постоянной. Когда удастся завершить программу реновации, связанную с пятиэтажками или с хрущевками, как их называют, к этому моменту у большинства жилых домов, которые 9 и 12 этажей, тоже уже истекает срок, который они могут эксплуатироваться, и поэтому предложение о постоянной программе реновации, думаю, что оно не просто интересное, оно будет поддержано и депутатами, и всеми москвичами", - отметил Шапошников.