Гражданин Китая пытался вывезти из России бивни шерстистого мамонта

В аэропорту "Шереметьево" задержали гражданина Китая. За контрабанду бивней шерстистого мамонта. 35-летний мужчина пытался вывезти их на родину в обычном чемодане.

Сотрудники таможни насчитали более 3,5 тысячи фрагментов весом в 40 кг. Все клыки представляют культурную ценность. А их стоимость превышает миллион рублей.

Иностранец заявил, что планировал сделать из клыков сувениры. Об ограничениях не знал. И полагал, что стоимость товара всего 300 тысяч. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы и крупный штраф.