Змея в доме: что нужно знать, если решили завести питона

Самая настоящая питономания в Москве! Встретить этих змей можно уже, кажется, где угодно. Одни гуляют по улицам вместе с хозяином. Другим, видимо, надоедает вот так целый день смотреть в окно, и они отправляются на прогулку самостоятельно. И неважно, что не все соседи готовы к неожиданным встречам в подъезде. Хорошо, в доме нашелся смельчак - понял, что это питон, забрал в свою квартиру, спас фактически и змею, и жильцов от стресса. А заводят сейчас таких экзотических домашних питомцев очень многие.

Питоны и правда совершенно неприхотливы. Без еды выдерживают полгода! Кормить можно раз в две-три недели. Предпочитают они грызунов - мышей и крыс. Процесс пищеварения долгий. Поэтому и террариум приходится чистить редко. В доме у питонов, правда, должно быть тепло, иначе без греющих ламп могут простудиться. И обязательно вода - не только для питья, но и для купания. Они могут всё время проводить в террариуме.

В домашних условиях по закону можно содержать питонов длиной не больше четырех метров. Живут они достаточно долго - до 30 лет. А мифов вокруг них существует множество. Их считают весьма опасными, способными атаковать, укусить и даже задушить. Но специалисты говорят - большинство видов не агрессивны. К тому же, все они не считают человека едой. А значит, нет смысла нападать.

Конечно, в общении с питонами необходима особая техника безопасности. И если в городе в самом неожиданном месте произошла встреча с этой большой змеёй, не стоит рисковать, пытаться самостоятельно определить её вид и насколько она опасна. Лучше сразу же вызвать тех, кто знает в них толк.