Юра и Аня против Чёрной Пурги! В Кремле прошло первое новогоднее представление для детей.

Это современная сказка о двух подростках - мальчике из Москвы и девочке с севера, которые мечтают встретить новый год вместе. Правда, для этого им нужно пройти непростые испытания. Ведь козни строит не кто-нибудь, а Чёрная Пурга!

Страшно? Да! Но очень интересно! Впечатление усиливает декорации, над которыми работали более 500 человек. А ещё музыка, специально написанная для постановки, где каждая мелодия обещает оптимистический финал.