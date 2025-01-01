Александр Лукашенко снова наколол дров. Президент Белоруссии любит это занятие, он может разрубить колоду с первого удара. Белорусский лидер колол дрова перед октябрьским саммитом СНГ в Москве, в ноябре дал мастер-класс на чемпионате по колке дров среди журналистов. Теперь Лукашенко, находящийся в Ленинградской области, размялся с топором перед саммитом глав государств ЕАЭС.

За работой президента Белоруссии наблюдал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". Фотографии журналисты подписали следующим образом: рабочее утро Первого. Лукашенко колол дрова на заснеженном дворе возле домика под номером 19.

Саммит глав государства ЕАЭС пройдет сегодня в Ленинградской области - на курорте "Игора". Белоруссия с начала 2025 года председательствует в этой организации. Несколько лет назад, Лукашенко, коля дрова, пообещал помочь Европе, чтобы та не замерзла. Тогда страны ЕС начали кампанию отказа от российского газа, цены на голубое топливо взлетели.