Лавров определил цели для ударов на Украине

Степень угрозы – главный критерий, по которому Москва выбирает цели на Украине. Наносить удары по гражданским целям — это не в правилах России, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

Лавров отметил, что целями могут быть военные объекты и предприятия оборонной промышленности. Вполне могут стать такими целями и центры принятия решений в Киеве, заявил дипломат.

Глава МИД России напомнил, что в первую очередь ВС наносят удары по точкам, с которых Вооруженные силы Украины обстреливают территории России. В результате этих обстрелов погибают мирные граждане, приводит слова Лаврова РИА Новости.