Франция предложила России переговоры по Украине в обход Киева

Франция неоднократно обращалась к России по закрытым каналам с предложением наладить диалог по конфликту на Украине. При этом Париж намеревался вести переговоры без участия Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что сигналы от Парижа нарушали провозглашенный Западом режим "ни слова об Украине без Украины". В то же время Франция выступала с инициативой направления на Украину миротворцев. Кроме того, Франция готовит у себя солдат ВСУ.

Двусмысленное поведение французской стороны не позволяет всерьез относиться к ее предложениям. Россия готова к консультациям по урегулированию конфликта на Украине – в частности, с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Однако пустые разговоры Москву не устроят, приводит слова Лаврова РИА Новости.