Михаил Боярский принимает поздравления с юбилеем

Поздравления с юбилеем сегодня принимает Михаил Боярский. Народному артисту РСФСР, музыканту, актёру театра и кино – 75. За свою карьеру Боярский сыграл свыше сотни блистательных ролей. "Собака на сене", "Гардемарины", "Старший сын" - образы в этих фильмах яркие и самобытные. Но своеобразной визитной карточкой стала роль Д'Артаньяна в "Трёх мушкетёрах". Талантливый и харизматичный артист по праву снискал признание и народную любовь.

Премьера сезона в театре имени Ленсовета, в котором уже более полувека служит Михаил Боярский, - бессмертные "Ромео и Джульетта". У актера небольшая роль - герцога Веронского. Главных героев играют выпускники Санкт-Петербургского института кино и телевидения этого года. Михаил Сергеевич признался: работа с молодыми актерами приносит незабываемые ощущения.

"Они очень энергичные, мобильные, хорошо воспитаны, любят свою профессию, самоотдача удивительная у них", - рассказал Боярский.

Его самого после окончания театрального вуза в 1972-м не брали ни в одну труппу Ленинграда. И это несмотря на его знаменитую творческую династию - отец, мать и дядя - все были актерами. Удача улыбнулась Михаилу Боярскому лишь в театре имени Ленсовета.

"Я спел несколько арий опереточных, мне Миша говорил: вылечишь голос - приходи. К счастью, я этого не сделал, как он был сиплый, так и остался", - говорит Михаил Боярский.

Именно уникальный тембр с хрипотцой, который не спутаешь ни с каким другим, принес его обладателю всесоюзную популярность. Актер полюбился зрителям после выхода фильма "Три мушкетера" в 1978 году. А ведь в роли Д'Артатьяна режиссер изначально видел ни много ни мало Владимира Высоцкого, просто он был занят в других съемках. Потом утверждали Александра Абдулова - тот идеально подходил внешне, но не пел. Когда на пробах одну из песен будущего фильма исполнил Михаил Боярский, все было решено.

Дважды француз советского кино – Д'Артаньян и Шевалье Де Брильи. Жгучий итальянский тенор из "Соломенной шляпки", страстный испанец Теодоро из "Собаки на сене". Американский гангстер из "Человека с бульвара Капуцинов". Все это роли с запоминающимися музыкальными партиями в исполнении Михаила Боярского. Их до сих пор знает наизусть вся страна.

А еще он телеведущий, исполнитель всенародно любимых шлягеров "Все пройдет", "Городские цветы", "Большая медведица" и, конечно же, "Зеленоглазое такси".

Сегодня он почти не снимается в кино — современные сценарии Михаилу Сергеевичу нравятся редко. Теперь все свое свободное время старается посвящать родным. У Боярского замечательная семья - любящая супруга, с которой вместе уже полвека. Двое детей и уже четверо внуков.

Свой 75-й день рождения он встречает на сцене родного театра. Но недавно в одном из интервью объявил о завершении карьеры. Зрители не хотят в это верить. Михаил Боярский - это целая эпоха, она не может вот так просто завершиться.