Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Вам придется сегодня много перемещаться по городу или даже отправляться в дальнюю дорогу – будьте внимательны! В суете вы можете упустить что-то важное.

Тельцы

Звезды советуют представителям знака не расслабляться в плане денег, даже если вам ужасно надоело их контролировать. Отправляйтесь за покупками только со списком.

Близнецы

На личном фронте вас ждут изменения или важные обсуждения: Меркурий встал напротив вашего Юпитера. Пришло время открыть карты и прямо поговорить.

Раки

Те представители знака, что еще продолжают учиться или работать, сегодня могут столкнуться с непредвиденной ситуацией. Делайте все в свою пользу – эгоизм вас не портит.

Львы

Вы хотели бы купаться в комплиментах, но люди сегодня не очень щедры на добрые слова. Если этого действительно сильно не хватает, знайте, что все дело в звездах, а не в вас.

Девы

Сделайте паузу и вычеркните пару строчек из списка дел, составленного накануне. Это касается прежде всего рабочих задач – скорее всего, вы переоценили свои силы.

Весы

Хотя представители этого знака легки на подъем, находиться в постоянном движении не могут даже они. Сбавьте обороты и заставьте себя отдохнуть – звезды сигналят, что вы устали.

Скорпионы

Вас ждут незапланированные траты. Неудивительно, правда? Приготовьтесь оплатить то, что просят дети, или купить билеты на развлекательные мероприятия.

Стрельцы

Меркурий в вашем знаке противостоит Юпитеру, напоминая о том, что нужно договариваться. С партнером, родителями или друзьями – нужен компромисс!

Козероги

Не лучший день для представителей знака, которые не любят толпы людей и пробки на дорогах. Тем не менее вам придется много ездить по городу, запаситесь терпением.

Водолеи

Будьте осторожны: сегодня чьи-то слова или косые взгляды могут обидеть вас. Не пускайте эти эмоции слишком глубоко в душу, но выводы сделайте.

Рыбы

На ваш Сатурн с двух сторон давят Меркурий и Юпитер. И вы тоже можете оказаться меж двух огней. Что ж, это проверка на прочность – даже не думайте сдаваться!